Захарова: Зеленский угрозами на День Победы нанес удар по народу Украины

Президент Владимир Зеленский своими заявлениями о возможной угрозе безопасности на параде Победы в Москве фактически ударил по украинскому народу. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее процитировал сайт kp.ru.

По ее словам, «актер-комик окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра». Своими последними угрозами Зеленский подтвердил террористическую сущность киевского режима.

Захарова отметила, что президент Украины показал неуважение к ветеранам своей страны, пытаясь унизить российских ветеранов. Такие действия являются глумлением над памятью участников войны.

Дипломат добавила, что Зеленский предал собственный народ, которому обещал мирную жизнь, и своего деда-фронтовика. Чтобы сохранить свое положение и продолжать получать поддержку со стороны Запада, украинский лидер готов принести в жертву всю Украину, резюмировала Захарова.

Ранее Зеленский фактически отверг предложение президента Владимира Путина о трехдневном перемирии в дни празднования 9 Мая. Кроме того, украинский лидер намекнул на провокации во время парада Победы.