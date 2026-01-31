На трассе Николаев — Херсон на Украине рухнул участок туннеля с сетчатой защитой против дронов. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика страны» .

Сейчас движение по трассе затруднено для любых автомобилей. Причину произошедшего связывают с некачественной установкой конструкций.

На опубликованных кадрах видно, что рухнула часть столбов по обочине туннеля. Остальные начали падать следом по эффекту домино — из-за натяжения сетки и под весом рухнувших конструкций.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили ударные дроны «Герань» со спутниковой связью Starlink. Беспилотники летают на предельно малых высотах для снижения вероятности обнаружения радиолокационными средствами.

Также над центром Киева замечали российский дрон «Италмас» БМ-35 — также с комплексом Starlink на борту.