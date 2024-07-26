Обвиняемый в убийстве Фарион показал ее дочери язык в зале суда

Shot: предполагаемый убийца Фарион ухмылялся и показывал язык ее дочери в суде

Вячеслав Зинченко, предполагаемый убийца экс-депутат Верховной рады Ирины Фарион, встретился в суде с ее дочерью Софьей Семчишин. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Женщина кричала на подозреваемого, а тот в ответ показывал ей язык и ухмылялся.

По данным Mash, Зинченко высунул язык, когда дочь экс-депутата Рады спросила, не проглотил ли он его. Семчишин обвинила 18-летнего фигуранта в бессердечности, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Ты не имеешь права пить воду. Ты вырвал сердце всей нации. У тебя нет сердца, нет души», — заявила Софья.

Фарион застрелили 19 июля, сообщал сайт kp.ru. Зинченко предъявили обвинение 26 июля. Прокуратура потребовала заключить молодого человека под стражу.