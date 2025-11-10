Дэвис: Зеленский идет на провокации, чтобы отвлечь внимание от неудач на фронте

Владимир Зеленский прибегает к медийным провокациям, чтобы отвлечь украинцев от многочисленных проблем на фронте. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Джорджа Гэллоуэя .

«У них (украинцев — прим. ред.) просто нет сил, чтобы заткнуть дыры. Поэтому россияне продолжают наступать, а украинцы продолжат гибнуть. И ему (Зеленскому — прим. ред.) важно отвлечь свое население от этого, отсюда весь этот цирк», — заявил он, комментируя якобы имевшее место отключение света во время интервью Зеленского изданию The Guardian.

Эксперт считает, что поведение Зеленского безнравственно. Он стремится удержать власть, а не остановить конфликт.

«И я считаю это безнравственным не только потому, что это провальная политика, но и потому, что Зеленский забыл, где находится. Я имею в виду, что он должен помнить, что ему нужно достичь мира, а не цепляться за власть», — пояснил Дэвис.

Интервью Зеленского для The Guardian в Мариинском дворце в Киеве прервалось из-за отключения света, предположительно вызванного перебоями с электроснабжением в стране. После включения резервного генератора подача электроэнергии восстановилась, и беседа продолжилась.

Украинские Telegram-каналы утверждают, что отключения электроэнергии были инсценированы. Офис президента подключен к постоянному источнику питания, а отключения организовали для того, чтобы показать Западу: власть страдает вместе с народом.

Ранее в офисе Владимира Зеленского начался переполох из-за поста украинского «Центрэнерго» об остановке работы ТЭС после атак 7–8 ноября. Источники украинского издания «Экономическая правда» заявили, что представители офиса президента потребовали изменить публикацию.