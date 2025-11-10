Офис Зеленского устроил истерику из-за поста «Центрэнерго» о ТЭС

В офисе Владимира Зеленского начался переполох из-за поста украинского «Центрэнерго» об остановке работы ТЭС после атак 7–8 ноября. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда».

Источники заявили, что представители офиса президента потребовали изменить публикацию. Причиной довольно резкого ультиматума стала якобы необходимость снизить панические настроения среди населения.

В итоге в «Центрэнерго» отредактировали пост, сделав его содержание более сдержанным. После правки в нем говорилось о зафиксированных повреждениях на нескольких ТЭС, Кременчугской ГЭС и подстанций Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Изначально «Центрэнерго» разместило публикацию, в которой заявило о потере возможности производить электроэнергию и горящих станциях.

«Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали круглосуточно. Полностью», — писали представители компании.