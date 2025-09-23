Трое юных россиян попали в базу «Миротворца»

Троих детей в возрасте 8 и 9 лет внесли в базу «Миротворца»

Еще трое российских детей попали в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Это выяснило РИА «Новости» , изучившее материалы экстремистского ресурса.

На этот раз в базу данных «Миротворца»* внесли восьмилетнего мальчика, а также девочку и мальчика девяти лет. Детей обвинили якобы в сознательном нарушении государственной границы Украины.

Это не первый такой случай, когда российские дети и подростки попадали в базу данных украинского экстремистского сайта, причем с публикацией их личных данных.

Несколько дней назад материалы «Миротворца»* пополнились именами россиян в возрасте шести, восьми и 12 лет, а также двух сестер шести и девяти лет. Всех обвинили якобы в покушении на территориальную целостность Украины и незаконном пересечении госграницы.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.