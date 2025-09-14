Двух сестер шести и девяти лет внесли на сайт «Миротворец»

В базу экстремистского сайта «Миротворец»* внесли двух детей шести и девяти лет. Судя по фамилии и отчеству, девочки приходятся друг другу сестрами.

Детей обвиняют в якобы покушении на суверенитет Украины и незаконное пересечение государственной границы.

Днем ранее на сайте обнаружили имена двух братьев — трех и четырех лет. Их обвинили в покушении на территориальную целостность Украины.

В экстремистской базе российские дети появляются регулярно. В августе на «Миротворец»* внесли четырехлетнего мальчика как злостного нарушителя границы. По данным сайта, ребенок «сознательно пересекал» границу Украины из Ростовской области в ЛНР.

В 2021 году в базу «Миротворца»* попала 12-летняя Фаина Савенкова. Юная журналистка обратилась в Совбез ООН с призывом защитить детей Донбасса.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.