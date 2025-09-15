Сегодня 15:44 Трое детей из России попали в базу данных сайта «Миротворец» Фото: Rick Gold/Capital Pictures / www.globallookpress.com
Трое российских детей — шестилетний Роман, восьмилетний Глеб и двенадцатилетний Никита — оказались в скандальной базе «Миротворец»*. Как выяснило
РИА «Новости», в карточках указано, что они якобы сознательно нарушили границу Украины.
Это далеко не первый подобный случай: ранее в ту же базу были
внесены шестилетняя и девятилетняя девочки, которых «Миротворец»* обвинил в покушении на суверенитет Украины и незаконном пересечении границы.
База «Миротворца»* известна тем, что
публикует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». *Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
