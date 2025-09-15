Трое детей из России попали в базу данных сайта «Миротворец»

Трое российских детей — шестилетний Роман, восьмилетний Глеб и двенадцатилетний Никита — оказались в скандальной базе «Миротворец»*. Как выяснило РИА «Новости» , в карточках указано, что они якобы сознательно нарушили границу Украины.

Это далеко не первый подобный случай: ранее в ту же базу были внесены шестилетняя и девятилетняя девочки, которых «Миротворец»* обвинил в покушении на суверенитет Украины и незаконном пересечении границы.

База «Миротворца»* известна тем, что публикует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины».

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.