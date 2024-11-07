Трампа удалили из базы украинского «Миротворца»

Захарова: Трампа после победы на выборах убрали из «расстрельного списка» Киева

Фото: РИА «Новости»

Победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа убрали из базы данных украинского сайта «Миротворец». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Из базы данных террористического портала „Миротворец“, которую часто называют „расстрельным списком“, убрали Дональда Трампа. Ранее его объявили „врагом Украины“ за слова о статусе Крыма», — написала она.

Дипломат иронично отметила, что Трампу, как и американскому предпринимателю будет интересно узнать, что «серверы этой террористической структуры находятся, в том числе в США».

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что победа Трампа подарила Киеву сдержанный оптимизм в плане продолжения получения помощи от США. Он добавил, что ожидает уже в ближайшее время увидеть новые четкие шаги со стороны Вашингтона.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преувеличенным обещание Трампа завершить украинский конфликт за сутки, причем еще до своей инаугурации.

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