Шмыгаль поделился ожиданиями от президентства Трампа

Шмыгаль заявил о сдержанном оптимизме в поддержке США после победы Трампа

Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа подарила украинским властям сдержанный оптимизм на продолжение получения помощи от своего главного партнера. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что страна сохранила тесные связи с американским конгрессом, куда после выборов вошли новые сенаторы и члены палаты представителей, которые всегда выступали за поддержку Украины.

«Главная ценность США — это защита демократии, демократических ценностей, и она неизменна, независимо от выборов. И я уверен лично в том, что и новоизбранный президент США Дональд Трамп, и конгресс, так же как и общество, продолжат поддержку Украины», — привело заявление Шмыгаля агентство УНИАН.

Глава украинского правительства добавил, что уже в ближайшее время ожидает увидеть новые четкие и быстрые шаги со стороны США.

После объявления о победе на выборах в США Дональда Трампа администрация президента Джо Байдена начала подготовку последнего транша военной помощи Украине на сумму в шесть миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщил обозреватель издания Politico Джек Детч.

Он подчеркнул, что такая спешка связана с необходимостью отправить средства до процедуры инаугурации победителя на президентских выборах.