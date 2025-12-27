«У него ничего нет, пока я не одобрю». Трамп жестко высказался перед встречей с Зеленским

Трамп заявил, что предложения Зеленского не имеют значения без его согласия

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не готов поддерживать инициативы Киева без собственного одобрения. В интервью Politico он заявил, что у украинского лидера Владимир Зеленский «ничего нет», пока это не будет санкционировано Вашингтоном.

«У него ничего нет, пока я не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — сказал Трамп.

Как пишет издание, Трамп отнесся к предложенному Зеленским мирному плану из 20 пунктов без особого энтузиазма и не спешит публично его поддерживать. По словам американского президента, окончательные выводы он сделает после личного общения.

При этом Трамп выразил осторожный оптимизм в отношении предстоящей встречи с Зеленским, отметив, что она может оказаться продуктивной. Он также добавил, что рассчитывает на диалог и с Владимиром Путиным, подчеркнув, что намерен поговорить с российским лидером в ближайшее время.