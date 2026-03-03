Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка

Лидер США Дональд Трамп сравнил украинского президента Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — основателем знаменитого американского бродячего цирка. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Сонный Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф. Т. Барнуму (Зеленскому)! Сотни миллиардов долларов. И хотя он раздал так много [оружия] сверхвысокого качества (бесплатно!), он не потрудился заменить его», — написал Трамп.

Тейлор Барнум — американский предприниматель и шоумен, один из основателей индустрии развлечений XIX века. Он считается пионером современного шоу-бизнеса и мастером агрессивного PR, прославившись своей формулой: «Публике нужно зрелище».

Ранее Зеленский проигнорировал заседание Мирного совета президента США Дональда Трампа, где обсуждалась судьба его страны. Встреча прошла в США с участием Виктора Орбана, Хавьера Милея и других политиков. Также украинский президент впервые открыто назвал Трампа посредником, а не союзником.