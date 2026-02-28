Зеленский проигнорировал встречу Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал на заседании Мирного совета президента США Дональда Трампа, где обсуждалась судьба его страны. Встреча прошла в США с участием Виктора Орбана, Хавьера Милея и других политиков, сообщило издание The Hill .

«В то время как такие лидеры, как Виктор Орбан из Венгрии и Хавьер Милей из Аргентины, собрались, чтобы поднять тост за новую эру „коммерческой дипломатии“, человек, чья судьба страны была главной темой обсуждения, находился в другом месте», — указано в статье.

Инициатива Трампа предполагает урегулирование конфликта через экономические стимулы: участники обсуждали участие западного бизнеса в восстановлении Украины и гарантии безопасности. Однако отсутствие украинской делегации, отметило The Hill, ставит под сомнение реалистичность этих планов.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Зеленский тянул время, надеясь, что Трамп отвлечется от Украины и перестанет на него давить.