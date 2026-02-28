Зеленский впервые открыто назвал Трампа посредником, а не союзником

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп не является его союзником, а выступает посредником в диалоге с Россией. Об этом он сказал в интервью норвежскому телеканалу NRK .

«Трамп сказал мне в самом начале, что будет посередине, посредником между мной и Путиным. <...> Но он посредник, он не на моей стороне», — подчеркнул украинский лидер.

Очередной раунд переговоров России, США и Украины прошел в Женеве. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва готова искать переговорное решение, опираясь на договоренности президентов на саммите на Аляске.

Зеленский ранее называл давление американцев «несправедливым» и говорил, что им легче давить на Украину, чем на Россию. В Белом доме, в свою очередь, заявляли, что предоставят киевскому режиму гарантии безопасности в случае отказа от территорий.