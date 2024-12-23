Трамп процитировал Путина, говоря об Украине

Будущий президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, когда говорил о вероятной встрече с ним для диалога по украинскому конфликту. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Речь идет о словах Путина на прямой линии 19 декабря. Говоря о возможной встрече с Трампом глава государства сказал: «Я буду готов встретиться, если он захочет».

«Трамп процитировал этот комментарий во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — заявили журналисты.

Еще 22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным. Политик назвал конфликт на Украине «ужасным» и напомнил, что если бы в 2022 году на посту президента был бы он, то этой ситуации не произошло бы.

До этого республиканец заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира и прекращения боевых действий. По его словам, украинский лидер понял, что «пришло время».