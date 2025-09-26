Трамп отказался передавать Украине ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп не дал согласия на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО, хотя эту систему Киев внес в список запрошенного вооружения, сообщил портал Axios.

По данным издания, это единственный пункт в заявке Украины, который отклонил Трамп. По поводу других позиций он выразил поддержку.

Украинский лидер Владимир Зеленский надеялся получить от США ракеты Tomahawk, способные поражать цели на дальних расстояниях. В своем запросе глава киевского режима настаивал на том, что высокотехнологичное оружие поможет приблизить переговоры с Россией в вопросе мирного соглашения.

Ранее в беседе с журналистами Трамп не стал отвечать на вопрос о поставках 17 зенитных комплексов Patriot на Украину. Он лишь в очередной раз заявил, что республика в беде и он намерен положить этому конец.