Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk

Украина рассчитывает получить от США крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на дальних расстояниях. С такой просьбой лидер страны Владимир Зеленский обратился к американскому президенту Дональду Трампу, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

В своем запросе Зеленский якобы указал, что высокотехнологичное оружие поможет приблизить переговоры с Россией на тему мирного соглашения. До настоящего времени «томагавки» для ВСУ не передавали.

Каким будет ответ на просьбу украинского президента, неизвестно. В материале указали, что данных о том, согласится ли Вашингтон на отправку ВСУ Tomahawk, нет.

Количество дальнобойных средств поражения, которые США предоставляли Украине, до сих пор было ограниченным, поскольку Белый дом опасается эскалации конфликта.

Эксперты отмечают, что «томагавки» могут поражать цели на расстоянии до 1600 километров. Однако их поставка не только увеличит возможности украинской армии по нанесению ударов по тылам России, но и риск усиления напряженности в российско-американских отношениях.

Зеленский уже опустился до угроз, предупредив о вероятных ударах по Москве, на что остро отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.