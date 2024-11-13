Кураторы Украины начали менять позицию по переговорам с Россией

WP: союзники Украины все больше склоняются к территориальным уступкам России

Европейские союзники Украины все больше примиряются с идеей, что для урегулирования конфликта потребуются переговоры и территориальные уступки в пользу России. Об этом сообщила газета Washington Post .

«Европейские чиновники и представители НАТО признают, что разговоры о территориальных уступках уже не вызывают столько вопросов, как раньше», — отметили авторы статьи.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что избранный глава США Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации. Он считает, что у политика для этого будут возможности.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Западу необходимо сократить поддержку Украины, чтобы конфликт завершился.