Кураторы Украины начали менять позицию по переговорам с Россией

Европейские союзники Украины все больше примиряются с идеей, что для урегулирования конфликта потребуются переговоры и территориальные уступки в пользу России. Об этом сообщила газета Washington Post.
«Европейские чиновники и представители НАТО признают, что разговоры о территориальных уступках уже не вызывают столько вопросов, как раньше», — отметили авторы статьи.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что избранный глава США Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации. Он считает, что у политика для этого будут возможности.
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Западу необходимо сократить поддержку Украины, чтобы конфликт завершился.
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