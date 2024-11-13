VA: Трамп хочет переложить все расходы по Украине на Евросоюз

Избранный президент США Дональд Трамп решил переложить все расходы, связанные с восстановлением Украины, на страны Евросоюза, сообщило издание Valeurs Actuelles . Авторы статьи отметили, что американские власти за время конфликта хорошо заработали на производстве оружия.

Европейские страны понесли убытки, добавили журналисты.

«Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в триллион евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя Европейский союз», — уточнили авторы статьи.

Трамп хочет завершить украинский конфликт как можно скорее, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Он добавил, что в Европе должны понимать серьезность настроя нового американского лидера.