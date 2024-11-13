Трамп решил, кто оплатит восстановление Украины

Избранный президент США Дональд Трамп решил переложить все расходы, связанные с восстановлением Украины, на страны Евросоюза, сообщило издание Valeurs Actuelles. Авторы статьи отметили, что американские власти за время конфликта хорошо заработали на производстве оружия.
Европейские страны понесли убытки, добавили журналисты.
«Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в триллион евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя Европейский союз», — уточнили авторы статьи.
Трамп хочет завершить украинский конфликт как можно скорее, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Он добавил, что в Европе должны понимать серьезность настроя нового американского лидера.
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