Трамп и Зеленский обсудили усиление украинской ПВО

Начались переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

«Президент Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом», — кратко написал он.

Сам Зеленский позже подтвердил беседу с Трампом и уточнил, что обсуждал возможность усилить украинскую ПВО и договоренности по этому поводу.

«Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», — сказал он.

Ранее глава офиса президента пригрозил уничтожить российскую инфраструктуру в ответ на удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины. Ермак при этом не стал говорить, как именно ВСУ планируют это сделать. При этом он отметил, что необходимо завершить боевые действия как можно скорее. Чиновник признался, что его беспокоят российские удары.

Уже вторую неделю идут разговоры о передаче Украине американских ракет Tomahawk. Президент Владимир Путин заявил, что у России есть ответ — усиление системы ПВО. Разговоры о передаче ракет глава государства назвал «понтажом».