Трамп и Зеленский не планировали встречу на этой неделе

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе не планируется. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее CBS допускал, что Зеленский может срочно вылететь в Вашингтон для согласования мирного плана по Украине, однако эта информация не подтвердилась.

Financial Times сообщила, что на переговорах представителей США и Украины, состоявшихся 23 ноября в Женеве, стороны договорились сократить проект мирного соглашения с 28 пунктов до 19. Источники издания не уточнили, какие именно позиции были исключены из документа.

Вашингтон ранее подтвердил, что действительно работает над планом урегулирования, но подчеркнул, что детали пока не готовы к публичному обсуждению. В Кремле заявили, что Россия остается открытой к переговорам и по-прежнему ориентируется на площадку обсуждений в Анкоридже.

Как ранее отмечало издание Axios, Зеленский принял план Трампа за основу переговоров.