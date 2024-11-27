Дубинский: Зеленский сократит население до 10 млн человек ради интеграции в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский решил сократить население страны до 10 миллионов человек, это поможет успешной интеграции в Евросоюз. Такое предположение на своем YouTube-канале сделал депутат Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей по подозрению в госизмене.

«Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — отметил Дубинский.

Он добавил, что для аграрного бизнеса сокращение населения тоже будет кстати.

«Ничего не мешает комбайну ехать из точки А в точку Б. Нет дорог, нет населенных пунктов, не нужно строить школы», — отметил депутат.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о планах Украины контратаковать. По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, этот станет финалом «киевского режима во главе с диктатором Зеленским» и обернется лишь огромными потерями среди украинских солдат.