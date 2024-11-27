Новое контрнаступление ВСУ обернется печальным исходом для Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат», — отметил Шеремет.

Депутат добавил, что любые попытки «сунуться в сторону России» тут же будут пресечены. Поэтому контрнаступление изначально бессмысленно и скорее похоже на имитацию бурной деятельности, разыгрываемой для западных союзников.

О новом контрнаступлении ранее заговорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. ВСУ будут не только стоять в обороне, но и конратаковать, заявил он на встрече с блогерами.

По мнению Шеремета, эти действия приведут лишь к огромным потерям в рядах украинской армии.