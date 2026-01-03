Тюрьма в Харькове практически опустела после решения киевских властей набирать заключенных в ряды ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил сдавший в плен бывший украинский заключенный Роман Дубовик.

«Приезжали 10-12 человек и сразу отправляли на военную комиссию. В течение недели проходили комиссию и быстро уходили», — сказал он.

По словам Дубовика, в исправительном учреждении почти не осталось людей. Сам Дубовик отбывал пятилетний срок за кражу, а затем подписал контракт с ВСУ и добровольно сдался в плен российским военным.

Ранее стало известно, что поступившим в ряды ВСУ бывшим заключенным раздавали неизвестные таблетки. Дубовик отмечал, что его сослуживцы сообщали о полном «подавлении личности» после приема препаратов.

Поенный также сообщил, что в ВСУ называли «психологами» тех, кто пытал несогласных с условиями содержания сослуживцев.