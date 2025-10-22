Тимошенко расправится с Зеленским. В Раде раскрыли тактику «дамы с косой»

«Она не будет делать глупых поступков. Она будет вести себя тихо и осторожно до тех пор, пока Зеленский не „зашатается“. Когда он „зашатается“, она ударит его — причем в спину — да так, что добьет», — сказал экс-нардеп.

Царев напомнил, что Тимошенко имеет большой опыт в политике, поэтому уничтожит конкурента лишь в том случае, если извлечет из этого пользу. То же касается отношений с Россией: по мнению депутата, лидер «Батьковщины» могла бы изобразить дружбу, если бы поняла, что это выгодно.

В марте команда Тимошенко провела тайные переговоры с представителями США. Немецкое издание Bild назвало экс-премьера одним из кандидатов в президенты Украины.