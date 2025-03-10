Сбитый летчик или будущий президент? Что известно о возвращении Юлии Тимошенко
Политолог Богачева: Тимошенко — один из самых опытных украинских переговорщиков
Команда Юлии Тимошенко, которая трижды баллотировалась на пост президента Украины, на прошлой неделе общалась с представителями США — западные журналисты окрестили это «тайными переговорами». Зачем американцам понадобилась «женщина с косой» и есть ли у нее шансы заменить Владимира Зеленского, разбирался 360.ru.
Юлия Тимошенко: биография
Юлия Григян родилась в Днепропетровске в ноябре 1960-го. Через три года отец ушел из семьи.
Мать, диспетчер в таксопарке, воспитывала дочь сама, и та, получая паспорт, взяла ее девичью фамилию — Телегина.
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После средней школы будущий политик поступила на факультет автоматики и телемеханики Горного института. Но уже осенью следующего года вышла замуж за Александра Тимошенко — они познакомились в пионерлагере, где оба после сессии работали вожатыми.
Родив дочь, Тимошенко перевелась туда же, где учился ее муж, — в Днепропетровский государственный университет, на экономический факультет, который окончила в 1984 году. Затем до 1988-го работала инженером-экономистом на Машиностроительном заводе имени В. И. Ленина.
Перестроечный бизнес Тимошенко
Перестройку супруги Тимошенко встретили во всеоружии: заняли пять тысяч рублей и открыли кооперативный пункт видеопроката. Свекор «случайно» курировал эту отрасль в Днепропетровском облсовете: с разрешением и арендой у начинающих бизнесменов проблем не возникло.
Потом под эгидой Днепропетровского обкома комсомола Тимошенки открыли молодежный центр «Терминал». А в 1991 году учредили корпорацию «Украинский бензин», которая потом переродилась в «Единые энергетические системы Украины» — ЕЭСУ. Новоявленные бизнесмены занимались закупкой газа в России, и это было чертовски прибыльно.
Как Тимошенко пришла в политику
Прибыльно — да, но не вполне законно: что-то неприятное про контрабанду и неуплату налогов. Бизнес прикрыли, началось расследование, которое сама Тимошенко до сих пор считает «репрессиями». Но пути отхода были готовы, и в том же несчастливом 1997 году бизнесвумен стала народным депутатом Верховной рады Украины II созыва.
Дальнейшее странствие Тимошенко в политических водах было лавированием между Радой и тюрьмой. И все удивительно удачно: в депутатах удалось закрепиться, от уголовных дел насчет финансовых махинаций отбилась. При этом не забывала топить недавних союзников и создавать коалиции со вчерашними врагами.
«Оранжевая революция» 2005-го стала лебединой песнью Тимошенко — наконец добралась до поста премьер-министра. Все, кто жил в то время на Украине, помнят ее обещания, что «мясо будет дешевле хлеба». Спустя пару месяцев было покаянное: «Простите, люди, с мясом не получилось!»
Именно тогда Тимошенко щеголяла с косой вокруг головы и шлифовала свой метод общения с народом. В Донецке била себя в грудь и говорила, что она русская, отлично понимает проблемы шахтеров. Во Львове переходила на государственную «мову» и называла себя простой украинской женщиной.
В стране в течение двух месяцев цены на сахар и бензин несколько раз поднимались на 30−50%, крупнейший металлокомбинат «Криворожсталь» просто отобрали у покупателей, «вернули» государству и почти тут же перепродали в два раза дороже. К этому бэк-вокалом в каждом телевизоре — Тимошенко с обещаниями счастья.
Занималась Тимошенко и газовым соглашением. Сначала запретила подписывать договоры с «Газпромом» в надежде уйти от компаний-посредников. Русские были не против, но вот политический истеблишмент Украины этому воспротивился. Документ в конце концов подписали, вот только для простых украинцев цена газа подпрыгнула более чем на 35%.
В конце концов, президент Виктор Ющенко отправил «простую украинку» в отставку, заменив Петром Порошенко. Тимошенко прицельно заплевала их обоих в СМИ, создала политический блок имени себя и показательно ушла в оппозицию. В ответ получила новое уголовное дело — на этот раз по подозрению в организации убийства.
Тимошенко против Зеленского
Выборы в президенты Украины — 2010 Тимошенко снова проиграла. Победитель — Виктор Янукович — отправил «женщину с косой» на семь лет в Качановскую колонию № 54 в Харькове. Также суд обязал бывшего премьера возместить полтора миллиарда гривен убытков компании «Нафтогаз».
Очередная революция в 2014-м освободила Тимошенко из довольно комфортных условий колонии. Но победители явно дали понять, что она «сбитый летчик», так что пусть просто восстанавливает здоровье и не путается под ногами. Политик так и сделала, отбыв на лечение за границу. Но успокаиваться не собиралась.
Когда пришла очередная предвыборная кампания, Тимошенко тут же стала кандидатом на пост президента Украины. Но ее рейтинг рухнул, как только накануне 2019 года Владимир Зеленский объявил о своих притязаниях на власть.
Партия «женщины с косой» «Батькивщина» («Родина») тоже набрала всего 8,18%, в то время как «Слуга народа» — 43,16% голосов.
Где Юлия Тимошенко сейчас
Практически с самого начала СВО Тимошенко трудилась в основном за границей. Там она требовала предоставить Украине членства в ЕС и НАТО, публиковала статьи в издании The Economist, участвовала в международных конференциях.
А еще ввела стипендия имени себя для талантливых украинских студенток. Нет, не на родине — в Португалии.
Правда, говорят, в 2023 году Тимошенко все же выбралась на Украину. Будучи председателем Временной следственной комиссии по лечению и реабилитации военных, она с гуманитарными миссиями посещала больницы Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Винницкой областей.
На днях политик выступила с удивительным заявлением: сказала, что конфликт России и Украины необходимо срочно завершить. Бывший премьер раскритиковала главу разведывательной службы ФРГ Бруно Каля, который утверждает, что если боевые действия завершатся раньше, чем в 2029-м или 2030-м, то и Россия раньше сможет оказаться «угрозой» для Европы.
«Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за „обессиление“ России ради безопасности в Европе? Верховная рада обязана немедленно отреагировать», — подчеркнула лидер партии «Батькивщина».
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Переговорщик Тимошенко
Возвращение Юлии Тимошенко спровоцировал сам президент Украины Владимир Зеленский, отметила в разговоре с 360.ru политолог Анна Богачева. Ведь он не смог договориться с администрацией Дональда Трампа. К тому же назрел вопрос о проведении выборов.
Безусловно, Юлия Тимошенко — один из самых опытных украинских политиков. Более того, это один из самых опытных украинских переговорщиков: именно она в свое время договаривалась с Россией по поставкам газа. У нее большая сеть контактов, в том числе среди американских консерваторов.
Анна Богачева
Однако говорить о том, что Тимошенко может заменить Зеленского, преждевременно. «Женщина с косой» имеет довольно спорную репутацию на родине. Кроме того, люди Украины едва ли готовы к президенту-женщине, особенно в послевоенный период.
«Тем не менее местные элиты ищут того, кто смог бы положить начало новой главе отношений между Украиной и США. И в качестве переговорщика Тимошенко может принести пользу», — подытожила Богачева.