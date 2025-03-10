Сбитый летчик или будущий президент? Что известно о возвращении Юлии Тимошенко

Команда Юлии Тимошенко, которая трижды баллотировалась на пост президента Украины, на прошлой неделе общалась с представителями США — западные журналисты окрестили это «тайными переговорами». Зачем американцам понадобилась «женщина с косой» и есть ли у нее шансы заменить Владимира Зеленского, разбирался 360.ru.

Юлия Тимошенко: биография Юлия Григян родилась в Днепропетровске в ноябре 1960-го. Через три года отец ушел из семьи. Мать, диспетчер в таксопарке, воспитывала дочь сама, и та, получая паспорт, взяла ее девичью фамилию — Телегина.

Интересно Когда заходит речь о предках, Тимошенко неизменно настаивает, что по матери у нее все родственники украинцы, а по отцу — «латыши до 10-го колена». На самом деле в ее генах превалируют русские и евреи, а только потом латыши. Насчет украинцев все крайне сомнительно. Когда заходит речь о предках, Тимошенко неизменно настаивает, что по матери у нее все родственники украинцы, а по отцу — «латыши до 10-го колена». На самом деле в ее генах превалируют русские и евреи, а только потом латыши. Насчет украинцев все крайне сомнительно.

После средней школы будущий политик поступила на факультет автоматики и телемеханики Горного института. Но уже осенью следующего года вышла замуж за Александра Тимошенко — они познакомились в пионерлагере, где оба после сессии работали вожатыми. Родив дочь, Тимошенко перевелась туда же, где учился ее муж, — в Днепропетровский государственный университет, на экономический факультет, который окончила в 1984 году. Затем до 1988-го работала инженером-экономистом на Машиностроительном заводе имени В. И. Ленина.

Фото: Юлия Тимошенко на концерте в Киеве. Григорий Василенко / РИА «Новости»

Перестроечный бизнес Тимошенко Перестройку супруги Тимошенко встретили во всеоружии: заняли пять тысяч рублей и открыли кооперативный пункт видеопроката. Свекор «случайно» курировал эту отрасль в Днепропетровском облсовете: с разрешением и арендой у начинающих бизнесменов проблем не возникло. Потом под эгидой Днепропетровского обкома комсомола Тимошенки открыли молодежный центр «Терминал». А в 1991 году учредили корпорацию «Украинский бензин», которая потом переродилась в «Единые энергетические системы Украины» — ЕЭСУ. Новоявленные бизнесмены занимались закупкой газа в России, и это было чертовски прибыльно.

Как Тимошенко пришла в политику Прибыльно — да, но не вполне законно: что-то неприятное про контрабанду и неуплату налогов. Бизнес прикрыли, началось расследование, которое сама Тимошенко до сих пор считает «репрессиями». Но пути отхода были готовы, и в том же несчастливом 1997 году бизнесвумен стала народным депутатом Верховной рады Украины II созыва.

Фото: Юлия Тимошенко, 23 октября 2007 года. Сергей Старостенко / РИА «Новости»

Дальнейшее странствие Тимошенко в политических водах было лавированием между Радой и тюрьмой. И все удивительно удачно: в депутатах удалось закрепиться, от уголовных дел насчет финансовых махинаций отбилась. При этом не забывала топить недавних союзников и создавать коалиции со вчерашними врагами. «Оранжевая революция» 2005-го стала лебединой песнью Тимошенко — наконец добралась до поста премьер-министра. Все, кто жил в то время на Украине, помнят ее обещания, что «мясо будет дешевле хлеба». Спустя пару месяцев было покаянное: «Простите, люди, с мясом не получилось!»

Фото: Юлия Тимошенко, Киев, 4 декабря 2004 года. Robert King / www.globallookpress.com

Именно тогда Тимошенко щеголяла с косой вокруг головы и шлифовала свой метод общения с народом. В Донецке била себя в грудь и говорила, что она русская, отлично понимает проблемы шахтеров. Во Львове переходила на государственную «мову» и называла себя простой украинской женщиной. В стране в течение двух месяцев цены на сахар и бензин несколько раз поднимались на 30−50%, крупнейший металлокомбинат «Криворожсталь» просто отобрали у покупателей, «вернули» государству и почти тут же перепродали в два раза дороже. К этому бэк-вокалом в каждом телевизоре — Тимошенко с обещаниями счастья.

Фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в Киево-Печерской лавре, Киев, 27 июль 2009 год. Александр Прокопенко / РИА «Новости»

Занималась Тимошенко и газовым соглашением. Сначала запретила подписывать договоры с «Газпромом» в надежде уйти от компаний-посредников. Русские были не против, но вот политический истеблишмент Украины этому воспротивился. Документ в конце концов подписали, вот только для простых украинцев цена газа подпрыгнула более чем на 35%. В конце концов, президент Виктор Ющенко отправил «простую украинку» в отставку, заменив Петром Порошенко. Тимошенко прицельно заплевала их обоих в СМИ, создала политический блок имени себя и показательно ушла в оппозицию. В ответ получила новое уголовное дело — на этот раз по подозрению в организации убийства.

Тимошенко против Зеленского Выборы в президенты Украины — 2010 Тимошенко снова проиграла. Победитель — Виктор Янукович — отправил «женщину с косой» на семь лет в Качановскую колонию № 54 в Харькове. Также суд обязал бывшего премьера возместить полтора миллиарда гривен убытков компании «Нафтогаз». Очередная революция в 2014-м освободила Тимошенко из довольно комфортных условий колонии. Но победители явно дали понять, что она «сбитый летчик», так что пусть просто восстанавливает здоровье и не путается под ногами. Политик так и сделала, отбыв на лечение за границу. Но успокаиваться не собиралась.

Фото: Юлия Тимошенко выступает на Евромайдане, Киев, 22 февраля 2014 года. Michal Burza / www.globallookpress.com

Когда пришла очередная предвыборная кампания, Тимошенко тут же стала кандидатом на пост президента Украины. Но ее рейтинг рухнул, как только накануне 2019 года Владимир Зеленский объявил о своих притязаниях на власть. Партия «женщины с косой» «Батькивщина» («Родина») тоже набрала всего 8,18%, в то время как «Слуга народа» — 43,16% голосов.

Фото: Баннер с Юлией Тимошенко с лозунгом «Будущее Украины в ЕС, безопасность Украины в НАТО», Киев, 2 октября 2018 года. Serge Glowny / www.globallookpress.com

Где Юлия Тимошенко сейчас Практически с самого начала СВО Тимошенко трудилась в основном за границей. Там она требовала предоставить Украине членства в ЕС и НАТО, публиковала статьи в издании The Economist, участвовала в международных конференциях. А еще ввела стипендия имени себя для талантливых украинских студенток. Нет, не на родине — в Португалии. Правда, говорят, в 2023 году Тимошенко все же выбралась на Украину. Будучи председателем Временной следственной комиссии по лечению и реабилитации военных, она с гуманитарными миссиями посещала больницы Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Винницкой областей.

Фото: Юдия Тимошенко, Киев, 2009 год. Xinhua / www.globallookpress.com

На днях политик выступила с удивительным заявлением: сказала, что конфликт России и Украины необходимо срочно завершить. Бывший премьер раскритиковала главу разведывательной службы ФРГ Бруно Каля, который утверждает, что если боевые действия завершатся раньше, чем в 2029-м или 2030-м, то и Россия раньше сможет оказаться «угрозой» для Европы. «Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за „обессиление“ России ради безопасности в Европе? Верховная рада обязана немедленно отреагировать», — подчеркнула лидер партии «Батькивщина».

Интересно Немецкое издание Bild назвало Юлию Тимошенко, Петра Порошенко и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного возможными кандидатами на пост президента Украины. По данным журналистов, Трамп видит в Зеленском препятствие и, вероятно, хочет заставить его уйти с поста. Немецкое издание Bild назвало Юлию Тимошенко, Петра Порошенко и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного возможными кандидатами на пост президента Украины. По данным журналистов, Трамп видит в Зеленском препятствие и, вероятно, хочет заставить его уйти с поста.

Переговорщик Тимошенко Возвращение Юлии Тимошенко спровоцировал сам президент Украины Владимир Зеленский, отметила в разговоре с 360.ru политолог Анна Богачева. Ведь он не смог договориться с администрацией Дональда Трампа. К тому же назрел вопрос о проведении выборов.

Безусловно, Юлия Тимошенко — один из самых опытных украинских политиков. Более того, это один из самых опытных украинских переговорщиков: именно она в свое время договаривалась с Россией по поставкам газа. У нее большая сеть контактов, в том числе среди американских консерваторов. Анна Богачева

Однако говорить о том, что Тимошенко может заменить Зеленского, преждевременно. «Женщина с косой» имеет довольно спорную репутацию на родине. Кроме того, люди Украины едва ли готовы к президенту-женщине, особенно в послевоенный период. «Тем не менее местные элиты ищут того, кто смог бы положить начало новой главе отношений между Украиной и США. И в качестве переговорщика Тимошенко может принести пользу», — подытожила Богачева.