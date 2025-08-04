Украина превращается в «бесправную колонию» Запада, постепенно теряющую суверенитет. Такое мнение в интервью The Times высказала экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Политик полагает, что западные страны влияют на украинские власти при помощи жесткой кредитной тактики. Под угрозой в отмене финансирования такие государства навязали Киеву тотальный контроль.

Тимошенко считает подобное давление со стороны Запада «жестоким и несправедливым».

Чтобы получить помощь, Украине приходится фактически расплачиваться своим суверенитетом, отметила лидер «Батькивщины». Она уверила, что западные государства вмешиваются в кадровую политику, продвигая своих представителей на ключевые государственные посты.

Кроме того, она раскритиковала действующее руководство страны, обвинив его в слабости и некомпетентности.

В начале весны 2025 года помощники американского лидера Дональда Трампа провели секретные переговоры с несколькими влиятельными украинскими политиками. В числе таковых пресса называла не только Тимошенко, но и мэра Киева Виталия Кличко.

Предположительно, США обсуждали с ними вопросы выборов украинского президента. Офис Тимошенко запрос о комментарии данной информации отклонил.