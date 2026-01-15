Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции

Тимошенко во время выступления в Раде обвинила Зеленского в коррупции

Председатель украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде обвинила президента Украины Владимира Зеленского в коррупции. Слова политика привело издание Strana.ua .

«Украина превратилась в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти в Украине», — заявила Тимошенко с трибуны, окруженная депутатами своей партии.

Днем ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с неназванным депутатом Рады, где она обсудила с ним оплату голосования в парламенте. Сама политик заявила, что голос на записи НАБУ ей не принадлежит.

Украинский блогер Анатолий Шарий отмечал, что запись разговора с Тимошенко слил ее же сотрудник, попавший в разработку антикоррупционных органов.