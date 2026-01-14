Переговоры Тимошенко о подкупе слил НАБУ ее коллега

Запись с главой украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко о подкупе Верховной рады для нужных ей результатов голосования сделал один из депутатов и передал НАБУ. Об этом в телеграм-канале заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

По его словам, парламентарий пошел на сделку со следствием.

«Записал старую продажную дуреху, которая шептала ему прямо в микрофон „по десятке за голосование“. НАБУ — просто мои герои. Они максимально ослабляют Зеленского и Ермака, выбивая из-под их ног табуретку заказных голосований в Раде. Они ослабляют влияние Офиса на парламент», — написал Шарий.

Военкор Александр Коц в телеграм-канале добавил, что продажи голосов в Верховной раде — стандартная практика. Его позабавило, что на пленках НАБУ переговоры о взятке шли на русском языке.

«Это в Раде с трибуны они вынуждены переламывать себя и вещать на неродной мове, принимать законы, ограничивающие и даже дискриминирующие их родной язык, — это все для плебса. Сами-то они, вплоть до Зеленского, в повседневной жизни и криминальной деятельности пользуются языком агрессора. Судя по всему, Юлия хотела всех перехитрить и заработать, но по итогу развели ее», — отметил он.

Ранее НАБУ опубликовало видео с переговорами Тимошенко о подкупе нардепов.