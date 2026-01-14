На Украине без изменений — новый день, новые антикоррупционные скандалы. На этот раз в центре внимания бывший премьер страны, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Оказалось, что политик так хотела «грохнуть» большинство в Верховной раде, что была готова платить тысячи долларов депутатам, чтобы они голосовали определенным образом. Всю минувшую ночь в ее резиденции и офисе партии шли обыски, а днем НАБУ опубликовало расшифровку прослушки, из которой становится понятно, как Тимошенко обсуждала подкуп голосов и предлагала сотрудничество в долгую за деньги.

Кто сдал Тимошенко НАБУ Об обысках НАБУ в киевском офисе «Батькивщины» и резиденции Тимошенко поздно вечером сообщало местное издание «Страна». Тут же журналисты напомнили, что экс-премьер жестко критиковала антикоррупционную вертикаль и уверяла, что ее существование нарушает суверенитет республики. Позже нардеп Алексей Гончаренко заявил, что она действительно скоро получит подозрение от НАБУ, и пояснил, что политик вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию «Батькивщина» за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение к БЮТ («Блок Юлии Тимошенко») «Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ», — подчеркнул Гончаренко.

Также источники издания не исключили, что повышенное внимание к Тимошенко могло быть связано с голосованием за отставку с поста главы СБУ Василия Малюка. Дело в том, что во фракции изначально были разные мнения по этому вопросу, но Тимошенко настояла на голосовании. При том, что против отставки Малюка была называемая «антизеленская коалиция», а в ней ударной силой как раз выступают НАБУ и САП. Против этого решения она была, потому что Малюк в определенный момент не стал давить антикоррупционные структуры, хотя получил соответствующее распоряжение на фоне разгорающегося скандала с делом Тимура Миндича.

Интересно Именно отказ катить на НАБУ и САП и стал главной причиной того, что Владимир Зеленский, несмотря на призывы не менять главу СБУ, убедил Малюка уволиться в начале 2026-го. «Зеленский увидел, что Малюк ведет свою политическую игру, фактически выводя СБУ из-под влияния президента. И кампания против его отставки только усилила это впечатление. Поэтому президент, выждав паузу, его убрал. К тому же у Малюка напряженные отношения с Будановым», — подчеркнул инсайдер «Страны».

Что грозит Тимошенко сейчас Статья, которую инкриминируют лидеру «Батькивщины», предусматривает до 10 лет тюремного заключения (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). И, как все помнят, это уже не первое ее уголовное преследование.

Первый раз она побывала в СИЗО в 2001 году. Тогда ее обвиняли в контрабанде газе. В заключении она провела всего 40 дней. Позже, в 2011 году, ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с «Газпромом» в 2009 году. За это политик получила семь лет, но в тюрьме отсидела только 2,5 года — освобождения Тимошенко требовали в Европе.

Теперь такой поддержки ей, естественно, никто не окажет, с учетом ее критики НАБУ и САП. Однако окончательно списывать ее со счетов все равно рано. Украинские эксперты полагают, что, если ее и возьмут под стражу, то освободится под залог, будет и дальше рулить своей фракцией. При этом она увеличит свое присутствие в медиапространстве и в общественном сознании, скорее всего, не будет восприниматься так же, как проворовавшие на энергетике и ОПК соратники Зеленского, угодившие в Миндичгейт.

Сама Тимошенко убеждена, что все происходящее сейчас — попытка устранить ее как политического конкурента. Обыски НАБУ она назвала грандиозным пиар-ходом, а все обвинения — абсурдными. «Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск — грандиозный пиар-ход. Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации», — добавила она.

Также лидер «Батькивщины» опровергла, что ее голос есть на опубликованных пленках НАБУ, на которых человек с голосом, очень похожим на голос Тимошенко обсуждает выплату по 10 тысяч долларов трем депутатов в месяц за голосования.

«Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне ни одного отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядка. Я это уже не раз делала», — пообещала политик.

Дело против Тимошенко — подстава от Зеленского По мнению политолога Павла Фельдмана, сейчас преследование экс-премьера Украины со стороны антикоррупционных органов Украины больше всего напоминает подставу, за которой стоит лично Зеленский. И он, как полагает эксперт, может решить через это преследование целый ряд задач. «Во-первых, эта громкая история оттенит коррупционный скандал, связанный с именем Тимура Миндича. Во-вторых, Зеленский показывает широкой общественности, что не только люди из его команды занимаются темными делишками в условиях военного положения. В-третьих, происходит демонстративная расправа над представителем формально оппозиционной партии „Батьковщина“», — пояснил он в беседе с 360.ru.

А это должно послужить устрашающим фактором для бывшего президента республики Петра Порошенко и других политических игроков, критикующих действующую власть на Украине. Также Фельдман усомнился, что Тимошенко после этого скандала встанет, отряхнется и продолжит политическую карьеру. Скорее всего, она действительно очень близка к концу.

Пока неясно, отправят ли ее в следственный изолятор или ограничатся предъявлением подозрения. Очевидно одно: депутатского кресла в Верховной раде она лишится, а ее партия не сможет выжить без харизматичного лидера. Выкрутиться у нее не получится. Кадры обыска говорят сами за себя. Павел Фельдман

Видео следственных действий со стодолларовыми купюрами прямо на рабочем месте у высокопоставленного украинского политика, конечно, уже никого особо не удивляют, но это и самое поразительное. «Самое забавное в этой истории то, что именно Тимошенко громче всех критиковала Зеленского и его команду, обвиняя их в коррупции. Ответ от офиса президента не заставил себя ждать», — констатировал Фельдман.

Военкор Александр Коц при этом акцентировал внимание, что переговоры о взятках Тимошенко вела «не прослушиваемым шепотом» не на украинском, а на русском языке. «Это в Раде с трибуны они вынуждены переламывать себя и вещать на неродной мове, принимать законы, ограничивающие и даже дискриминирующие их родной язык — это все для плебса. Сами-то они, вплоть до Зеленского, в повседневной жизни и криминальной деятельности пользуются языком агрессора. Чтобы точно понимать друг друга», — с иронией заметил журналист.

А по сути, судя по всему, Юлия хотела всех перехитрить и заработать, но по итогу развели ее. Александр Коц

Агенты-провокаторы НАБУ Уже вечером 14 января источники «Страны» в Раде раскрыли, кто записал разговоры Тимошенко и передал данные антикоррупционным структурам. Оказалось, что это был нардеп от «Слуги народа» Сергей Кузьминых. Причем четыре года назад он тоже стал фигурантом дела НАБУ.

И, как утверждают собеседники журналистов, скорее всего, Кузьминых завербовали, чтобы он по согласованию предлагал определенным людям различные коррупционные схемы.

«Почему Юля повелась на разводку с его стороны — непонятно. Кстати, среди депутатов ходят слухи, что и ряд других нардепов, которые стали фигурантами уголовных дел НАБУ, также пошли на сделку со следствием и готовы выступать агентами-провокаторами, предлагая участие в коррупционных схемах», — поделился с изданием один из парламентариев. Другой инсайдер «Страны» подчеркивает, что все, что произошло с Тимошенко, было срежиссировано НАБУ и САП, которые воспользовались ее желанием расширить свою группу влияния в Раде и получить возможность блокировать те или иные голосования. «Поэтому специально обученные нардепы подошли к Тимошенко и предложили свои услуги. А та, получается, клюнула на наживку», — заключил он.