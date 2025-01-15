Из-за массового отъезда людей, экономической стагнации и деиндустриализации Украина превратилась в страну без будущего. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила об этом на своем YouTube-канале .

Она выступила против закона о праве международных советов выбирать судей Конституционного суда Украины и раскритиковала действия властей. По мнению Тимошенко, страна превратилась в сырьевой придаток и лишилась будущего.

«Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс — это экономическая стагнация», — сказала нардеп.

Тимошенко объявила, что ее фракция потребует отменить законы, угрожающие суверенитету Украины. Она призвала последовать примеру Норвегии и Польши, которым удалось сохранить контроль над ресурсами.

Лидер «Батькивщины» вновь претендует на пост президента Украины. Депутат Александр Дубинский заявил, что после урегулирования вооруженного конфликта именно она займет место Владимира Зеленского.