Тимошенко объяснила, почему назвала Украину страной без будущего

Фото: РИА «Новости»

Из-за массового отъезда людей, экономической стагнации и деиндустриализации Украина превратилась в страну без будущего. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила об этом на своем YouTube-канале.

Она выступила против закона о праве международных советов выбирать судей Конституционного суда Украины и раскритиковала действия властей. По мнению Тимошенко, страна превратилась в сырьевой придаток и лишилась будущего.

«Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи. Этот процесс — это экономическая стагнация», — сказала нардеп.

Тимошенко объявила, что ее фракция потребует отменить законы, угрожающие суверенитету Украины. Она призвала последовать примеру Норвегии и Польши, которым удалось сохранить контроль над ресурсами.

Лидер «Батькивщины» вновь претендует на пост президента Украины. Депутат Александр Дубинский заявил, что после урегулирования вооруженного конфликта именно она займет место Владимира Зеленского.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте