Переехавшие в Польшу украинцы получили фальшивые повестки о мобилизации

Фальшивые повестки о призыве в рамках мобилизации получили переехавшие в Польшу украинцы. Об этом сообщила пресс-служба Управления по делам иностранцев страны.

Ведомство опубликовало документ, который получил один из беженцев. Из поддельной повестки следует, что если подпадающий под мобилизацию мужчина не вернется на Украину добровольно для поступления на военную службу, то его принудительно депортируют.

При этом авторы фальшивки подписали бумагу несуществующим представителем польского Управления по делам иностранцев. В ведомстве заявили, что не имеют отношения к этой рассылке, и подчеркнули, что получили уже множество жалоб от переехавших в страну украинцев.

Действующая на Украине мобилизация превратилась в настоящую охоту за мужчинами. Сотрудники территориальных центров комплектования (аналоги военкоматов) идут на все меры, чтобы схватить как можно больше потенциальных солдат для пополнения ВСУ.

В Полтавской области оказавшему сопротивление местному жителю сотрудники местного территориального центра комплектования сломали ногу. Полиция начала проверку для установления всех обстоятельств травмирования мужчины.