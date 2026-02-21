Температура в квартирах Одессы упала до +4 из-за отключений света

Температура в квартирах в Одессе на фоне масштабных отключений электричества упала до +4 градусов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На одном из опубликованных видео женщина рассказала, что в ее доме пятый день нет света и тепла. Вода, по ее словам, не доходит до верхних этажей.

В других районах города электричество появляется после того, как люди перекрывают дороги. Такая закономерность отмечена в сообщениях местных жителей.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России массированно атаковали объекты на территории Украины, над Николаевым заметили ракеты в сторону Одессы.