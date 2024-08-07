Таможенники не пустили в Россию книгу о Зеленском

Таможенники в Шереметьеве изъяли купленную в Польше книгу о Зеленском

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Таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли запрещенную в России книгу журналиста Саймона Шустера о Владимире Зеленском. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС. Представителя службы процитировало РИА «Новости».

«Ее (книгу — прим. ред.) заказал из Польши 38-летний россиянин, оформив как экспресс-груз», — уточнили на таможне.

Книгу ранее запретили для ввоза на территорию ЕАЭС, поскольку она может нанести вред государственной безопасности. Против заказчика возбудили дело об административном правонарушении. Его могут оштрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.

В феврале таможенники в Забайкальском крае перехватили крупную партию украинской военной формы, которую везли в Польшу.

А в мае житель Симферополя пытался контрабандой отправить в США бронежилеты и другие военные комплектующие.

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