Житель Симферополя пытался выслать бронежилеты в США

Сотрудники таможни в Москве пресекли контрабанду военной продукции в США

Пресс-служба Федеральной таможенной службы
Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы

Таможенники перехватили в Москве две посылки с комплектующими военного назначения, которые 40-летний житель Симферополя пытался отправить в США. Об этом сообщили в Федеральном таможенной службе.

«В коробках находились части общевойскового бронежилета, прибор ночного видения, одежда и специальные средства», — передали в ФТС.

Специалисты обыскали склад, который арендовал злоумышленник, и нашли другие бронежилеты и вооружение. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда боеприпасов».

За 2023 год российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей. На Северо-Западном и Западном направлениях засекали в основном оружие, боеприпасы, наркотики и психотропные вещества. На Северном Кавказе предотвратили попытку провезти драгметаллы.

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