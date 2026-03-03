Из-за постоянных неудач на фронте в зоне спецоперации киевский режим совершает все более циничные действия, стремясь дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России. Такое заявление сделал ветеран спецслужб Вячеслав Назаров, комментируя предотвращение теракта против руководителя предприятия ОПК.

«Понимая безысходность своего положения на поле боя, спецслужбы Украины все чаще пользуются сценарием проведения диверсий, в результате которых завербованные украинскими кураторами исполнители сами становятся жертвами подрывов», — отметил он.

Большинство планируемых терактов в России предотвращается силовыми ведомствами еще на этапе подготовки.

Украинские спецслужбы не рассчитывают на тонкую агентурную работу, им нужен быстрый результат. Пособников киевского режима ждет либо смерть, либо долгое тюремное заключение.

В момент задержания диверсанта в Екатеринбурге представитель украинских спецслужб дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство. Диверсант получил травмы, несовместимые с жизнью. Фигурант был на связи с кураторами до самого момента взрыва.