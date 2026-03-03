В Екатеринбурге предотвратили теракт против руководителя предприятия ОПК
В Екатеринбурге предотвратили покушение на убийство руководителя оборонного предприятия. Преступник погиб при задержании, когда взорвал самодельную мину, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По заданию сотрудника украинских спецслужб фигурант снял квартиру по фальшивому паспорту.
При задержании диверсанта спецназом ФСБ украинский куратор дистанционно активировал взрывное устройство. В результате злоумышленник получил смертельные ранения.
При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили второе СВУ. Его спрятали в корпусе пауэрбэнка.
Ранее правоохранители ликвидировали жителя Ставрополя, подозреваемого в подготовке теракта на 23 Февраля. Преступник действовал по заданию украинских спецслужб и планировал подорвать здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников СВО.