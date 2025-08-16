«Чем быстрее, тем лучше». Путин высказался о конфликте на Украине

Россия настроена на скорейшее завершение конфликта с Украиной. Продолжение контактов с США поспособствует этому, заявил по итогам переговоров на Аляске президент Владимир Путин.

«В целом у нас с президентом [США Дональдом] Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше, — до завершения конфликта на Украине», — сказал он.

Путин поблагодарил американского президента за стремление разобраться в ситуации и понять истоки проблемы. Президент согласился с утверждением Трампа о том, что при нем можно было бы предотвратить конфликт.

На переговорах на Аляске 15 августа США и Россия достигли согласия по многим вопросам, но не заключили сделку по Украине. Путин выразил надежду на то, что достигнутые договоренности станут опорной точкой для урегулирования.