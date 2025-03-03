Сырский отстранил двух офицеров ВСУ после удара по полигону

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от обязанностей начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части. Он заявил об этом в своем Telegram-канале.

Это решение Сырский принял после того, как российские войска поразили с помощью «Искандера» полигон в Днепропетровской области. По его словам, в связи с атакой организуют расследование.

«С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины», — отметил Сырский.

Минобороны сообщило об ударе по полигону Новомосковский, на котором проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ, 1 марта. В результате атаки российские войска ликвидировали около 150 боевиков ВСУ, в том числе порядка 30 иностранных инструкторов.

Ракета ударила по военному объекту прямо во время построения.