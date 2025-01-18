Сына Порошенко оштрафовали за неявку по повестке

Сбежавшему с Украины сыну Порошенко выписали штраф за неявку по повестке

Военнообязанный сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексей попал на штраф в 25,5 тысячи гривен (60 тысяч рублей) за неявку по присланной повестке в Печерский территориальный центр комплектования. Об этом со ссылкой на копию протокола сообщило украинское издание Informator .

В ТЦК сына бывшего главы государства вызвали для уточнения личных данных. За неявку по повестке без уважительных причин Порошенко-младшему выписали штраф в рамках административного дела.

Если попадающий под призыв не погасит задолженность за 15 дней, то сумма штрафа увеличится в два раза, а взыскание проведут в принудительном порядке.

В конце декабря прошлого года Алексея Порошенко объявили на Украине в розыск. Имеющий звание лейтенанта запаса молодой человек дважды проигнорировал присланные ему повестки.

По данным украинских СМИ, вместе с младшим братом Михаилом Алексей Порошенко живет в Лондоне. Туда они уехали после 24 февраля 2022 года.