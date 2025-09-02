Свыше 16 тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году

В 2025 году российскую границу пересекли 16 225 украинцев. Данные статистики оказались в распоряжении РИА «Новости» .

По имеющимся данным: 15 338 человек совершали частные визиты; 652 — были в деловой поездке; 57 путешествовали как туристы, 21 человек следовал транзитом.

За это время 15 475 украинцев прибыли в Россию на авиатранспорте. Еще 705 человек добрались на автомобилях, а 45 пересекли границу пешком, уточнило агентство.

После открытия границ для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет из страны начали массово уезжать молодые люди. По словам юных украинок, парни бегут буквально из-под венца. В украинских СМИ и соцсетях стали появляться ролики, в которых девушки жалуются на то, что их возлюбленные уезжают за границу.

При этом за попытку покинуть Украину могут посадить в тюрьму. Соответствующий законопроект внесли в Верховную раду.