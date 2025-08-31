«Собирались пожениться». Украинки пожаловались на бегство парней после открытия границ
Молодые украинцы начали массово покидать страну после открытия границ
После открытия границ для украинцев от 18 до 22 лет страну начали массово покидать молодые люди. Сбегают практически из-под венца, рассказали юные украинки, на это обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Когда строили вместе будущее, собирались пожениться, но Украина открыла границы и он сбежал!» — рассказала на видео девушка.
В украинских СМИ и пабликах начали появляться ролики, в которых молодые украинки жалуются, что парни сбегают за границу.
Закон президент Украины Владимир Зеленский подписал в конце августа. В первый же день за 16 часов страну покинули около девяти тысяч будущих призывников. На всех КПП с Польшей скопились огромные очереди, загруженными оказались и пункты пропуска на границе с Венгрией и Молдавией.
Однако пересечь границу удастся не всем. Парням 18-22 лет, которые находятся в розыске по линии ТЦК, уехать не разрешат.