«Собирались пожениться». Украинки пожаловались на бегство парней после открытия границ

После открытия границ для украинцев от 18 до 22 лет страну начали массово покидать молодые люди. Сбегают практически из-под венца, рассказали юные украинки, на это обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Когда строили вместе будущее, собирались пожениться, но Украина открыла границы и он сбежал!» — рассказала на видео девушка.

В украинских СМИ и пабликах начали появляться ролики, в которых молодые украинки жалуются, что парни сбегают за границу.

Закон президент Украины Владимир Зеленский подписал в конце августа. В первый же день за 16 часов страну покинули около девяти тысяч будущих призывников. На всех КПП с Польшей скопились огромные очереди, загруженными оказались и пункты пропуска на границе с Венгрией и Молдавией.

Однако пересечь границу удастся не всем. Парням 18-22 лет, которые находятся в розыске по линии ТЦК, уехать не разрешат.