На Украине предложили сажать в тюрьму за попытки бегства за границу

За попытки бегства с Украины предложили сажать в тюрьму. Законопроект внесли в Верховную раду, сообщили на сайте парламента.

Согласно проекту, за пресечение границы вне пунктов пропуска или попытке бегства с поддельными документами будет грозить штраф от 51 до 170 тысяч гривен, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Инициативу прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев.

«Хорошее подспорье для ТЦК», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Пока Рада ищет способы пресечь попытки бегства украинцев, те делятся способами избежать мобилизации. Мужчины рассказывают, как пересечь границу с помощью сапа, перелететь ее на параплане или перебежать по лесу в костюме дерева.