Сторонники ПЦУ выбросили все иконы и книги из захваченного храма УПЦ

Захватившие храм УПЦ под Киевом раскольники вынесли на свалку все иконы и книги

Захватившие храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) выбросили из него на свалку все книги и иконы. Об этом сообщила пресс-служба Союза православных журналистов.

«Они выносили из храма все книги и иконы, выносили как мусор. Когда закончили — приехал мусоровоз. Священник УПЦ отец Игорь уговаривал их отдать ему, но оккупанты не сжалились и прямо на его глазах погрузили все в мусоровоз», — отметили в организации.

Позднее прихожане нашли на свалке разбитые иконы, а также Псалтирь и Евангелие.

За последние годы власти Украины организовали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Местные власти в ряде регионов республики приняли решения о запрете УПЦ на своей территории.

В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности канонической УПЦ.