Стало известно, зачем Зеленский приехал на Кипр

Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который стал председателем Совета Евросоюза. Об этом «РБК-Украина» рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, во время визита Зеленский планирует обсудить вопросы с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и встретиться с архиепископом Георгием.

Президент Украины также посетит церемонию открытия председательства Республики Кипр в Совете ЕС. В рамках визита запланированы встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готовится к двум вариантам развития событий, которые определят дальнейший ход конфликта. Кроме того, он добавил, что готовится к следующей дипломатической неделе. В Европе предстоят важные встречи, которые, на его взгляд, помогут укрепить защиту Украины и приблизить завершение конфликта.

