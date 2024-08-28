Стало известно условие завершения конфликта на Украине по плану Трампа

Политолог Орсини отметил недоработку мирного плана Трампа по Украине

Фото: РИА «Новости»

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах не сможет выполнить свое обещание по прекращению конфликта на Украине за один день. Он не учел, что российские военные успешно выигрывают все сражения на поле боя. Об этом в своей колонке для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano написал политолог Алессандро Орсини.

Он подчеркнул, что Россия значительно нарастила свои силы и укрепила связи с дружественными странами. Кроме того, шансы на переговоры с Украиной значительно снизились после атаки украинских боевиков на Курскую область.

«Конфликт завершится только в том случае, если президента России Владимира Путина устроит предложение Трампа», — назвал главное условие реализации плана Орсини.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что действия украинской армии на территории Курской области стали предвестником третьей мировой войны.

Обеспокоенность американского политика объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что страны Запада уже стали непосредственными участниками конфликта, а бои в Курской области стали причиной для нового витка эскалации.

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