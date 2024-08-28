«Повод для обеспокоенности есть». В Кремле ответили на слова Трампа о третьей мировой

Песков: к словам Трампа о третьей мировой войне можно относиться с пониманием

Фото: РИА «Новости»

К словам кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после нападения ВСУ на Курскую область можно относиться с пониманием, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

По словам Пескова, причина в том, что многие страны Запада уже напрямую вовлечены в конфликт, а такие события, как нападение на Курскую область, способствуют дальнейшей эскалации.

«Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае можно с пониманием относиться к таким алармистским заявлениям», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что сейчас нет предпосылок для переговоров с Украиной. Он также опроверг сообщения о том, что Россия и Украина вели конфиденциальные переговоры до атаки ВСУ на Курскую область.

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