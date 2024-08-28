Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область

Атака украинской армии на Курскую область может спровоцировать мировую войну. Об этом заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп, его слова привело издание Independent.

«Просто посмотрите на происходящее на Украине. Они бросились в Россию, будет третья мировая война», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что такие действия ВСУ стали очередным признаком того, что глобальная война гораздо ближе, чем когда-либо.

Формирования ВСУ утром 6 августа вошли на территорию Курской области, продвижение удалось остановить. Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявлял, что операция закончится выходом армии на государственную границу с полным разгромом украинских боевиков.

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер отмечал, что главком ВСУ Александр Сырский заплатил огромную цену поражениями в ДНР за вторжение в Курскую область.