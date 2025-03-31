Стала известна вероятная дата президентских выборов на Украине
The Economist: выборы президента Украины могут пройти летом 2025 года
После отмены военного положения на Украине пройдут президентские выборы. Это может случиться летом 2025 года, сообщили источники журнала The Economist.
США, Россия и Украина, по их информации, полностью изменили отношение к выборам. Подготовка идет полным ходом. На прошлой неделе действующий президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором распорядился провести голосование после прекращения огня, и начал готовиться к выдвижению на новый срок.
«Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето», — заявил автор статьи.
Для проведения выборов придется отменить военное положение. Это может произойти в начале мая, во время очередного голосования в Верховной раде.
Нардеп Александр Дубинский заметил в последних видеообращениях Зеленского странную деталь. Он снимал ролики на фоне больничной стены.