Стала известна вероятная дата президентских выборов на Украине

The Economist: выборы президента Украины могут пройти летом 2025 года

После отмены военного положения на Украине пройдут президентские выборы. Это может случиться летом 2025 года, сообщили источники журнала The Economist .

США, Россия и Украина, по их информации, полностью изменили отношение к выборам. Подготовка идет полным ходом. На прошлой неделе действующий президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором распорядился провести голосование после прекращения огня, и начал готовиться к выдвижению на новый срок.

«Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето», — заявил автор статьи.

Для проведения выборов придется отменить военное положение. Это может произойти в начале мая, во время очередного голосования в Верховной раде.

Нардеп Александр Дубинский заметил в последних видеообращениях Зеленского странную деталь. Он снимал ролики на фоне больничной стены.