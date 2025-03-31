Президент Украины Владимир Зеленский записывает видеообращения, находясь в больнице. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий заметил, что украинский лидер большую часть видео снимает на фоне белой стены.

«Такие странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит „восстанавливающую терапию“», — написал Дубинский.

Он предположил, что президент Украины «капается от переутомления и нервного истощения». По словам Дубинского, после его поста в Сети могут появиться предположения, что Зеленский попал в больницу после «передозировки и интоксикации препаратами стимулирующими ЦНС».

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* ранее обвинил Зеленского в организации на Украине коррупционной схемы на миллиарды долларов. Причем на Западе об этом прекрасно знают.

* включен в список экстремистов и террористов в РФ.